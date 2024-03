Erster Amazon-Katastrophenhilfe-Stützpunkt in Europa Von Rheinberg geht Hilfe in die Welt

Die Regalwand, vor der Bettina Stix im Rheinberger Amazon-Logistikzentrum steht, ist gewaltig. 1000 Paletten passen dort hinein, 2000 Quadratmeter groß ist die Lagerfläche. Das entspricht der Ladefläche von 20 Boeing 737-Flugzeugen. In den Kartons, die das Regal füllen, sind Zelte, Decken, Jacken, Socken, Windeln, Feldbetten und andere Dinge, die dann dringend gebraucht werden, wenn Überflutungen, Erdbeben oder Feuer-Katastrophen Menschen in extreme Notlagen gebracht haben. Amazon bevorratet solche Hilfsgüter in Rheinberg, um sie im Falle eines Falles innerhalb von 72 Stunden vorzubereiten und dann so schnell wie möglich über Hilfsorganisationen in die Krisengebiete zu bringen. Amazon-Mitarbeiterin Bettina Stix hat diese Katastrophenhilfe für Amazon organisiert.