Amazon legt Revision ein : Sonntagsdienst-Urteil auf Prüfstand

Rheinberg Amazon legt Revision gegen ein Grundsatzurteil des Oberverwaltungsgerichts ein.

Der Online-Händler Amazon und das Land NRW lassen vom Bundesverwaltungsgericht ein Grundsatzurteil zur Sonntagsarbeit überprüfen. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster hatte am 11. Dezember 2019 Ausnahmeregelungen für Sonntagsarbeit an zwei Adventssonntagen für das Logistikzentrum in Rheinberg gekippt. Das massiv ansteigende Geschäft in der Weihnachtszeit rechtfertige keine Sonntagsarbeit, urteilte das OVG, ließ wegen der grundsätzlichen Bedeutung aber die Revision zu.