Auch im Logistikzentrum Rheinberg Amazon kündigt Gehaltserhöhungen an

Amazon hat angekündigt, die Löhne in der Logistik zu erhöhen: Ab September 2024 plant das Unternehmen, den umgerechneten Einstiegslohn für Logistikmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in Deutschland (bezogen auf Jobs, für die keine Vorqualifikation nötig ist) auf 15 Euro brutto pro Stunde und mehr zu erhöhen. Durch diese Anpassung erhielten Vollzeitmitarbeitende in der Logistik einen durchschnittlichen Jahreslohn von 39.000 Euro brutto plus Extras nach zwei Jahren Betriebszugehörigkeit bei Amazon. Für Fachkräfte und Teamleiter plant Amazon eine Erhöhung auf 21 Euro brutto pro Stunde und mehr. Amazon habe Gespräche mit den jeweiligen Betriebsräten zu diesem Vorschlag aufgenommen und will die Erhöhung ab September 2024 umsetzen.