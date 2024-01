Offenbar Folge eines Sturms Teile des Mauerwerks vom Orsoyer Südwall-Rohbau abgebrochen

Vor fünfeinhalb Monaten hat Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde einen Baustopp für den umstrittenen Rohbau am Südwall in Orsoy verhängt. Dort hatte die Stadt einem privaten Bauherrn die Baugenehmigung für ein Mehrfamilienhaus erteilt. Als der Rohbau hochgezogen war, gab es allerdings heftige Proteste dagegen, weil das Gebäude bis unmittelbar an die Fahrbahnkante der ohnehin schmalen Straße Südwall ragte, die an dieser Stelle nicht einmal über einen Gehweg verfügt.