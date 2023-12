Silvesterkonzert im Stadtpark Am Spanischen Vallan endet das Jahr mit Live-Musik

Auch in diesem Jahr findet am Spanischen Vallan im Rheinberger Stadtpark ein Silvesterkonzert in besonderer Atmosphäre statt. Auf der Bühne stehen diesmal der balinesische Ausnahmegitarrist Renda Pangestu und Renan Cengiz von der Kulturinitiative Spanischer Vallan. Zudem liest Manu Bechert aus ihren Werken „Über Vorsätze, Nachsätze und Relativsätze“. Das Programm beginnt um 21 Uhr und begleitet alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis in das neue Jahr. Am Kiosk im Vallan gibt es Glühwein, Sekt, Wein, Bier und eine kleine Auswahl an Cocktails.