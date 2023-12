Nabu-Aktion in Rheinberg In Orsoy gibt’s Mistelzweige und Nisthilfen für Bienen

Auf dem Parkplatz vor dem Friedhof Bendstege in Orsoy an der Obstwiese, können am Samstag, 2. Dezember, von 11 Uhr bis etwa 14 Uhr, Interessierte beim Naturschutzbund (Nabu) Rheinberg frisch geschnittene Misteln gegen eine Spende abholen. Außerdem gibt es wieder selbst gefertigte Insekten-Nisthilfen für Wildbienen, Vogelfutterhäuschen und diverse Leckereien vom Obst der Streuobstwiese. Für gegrillte Bratwürstchen und heißen Punsch ist gesorgt. Der Spendenerlös fließt über den Nabu-Kreisverband Wesel in den Erhalt der Streuobstwiese und in das Steinkauz-Schutzprogramm.

Vorbestellungen sind leider nicht möglich.