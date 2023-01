Neueröffnung in Rheinberg Der Buchladen als zweites Wohnzimmer

Klaus Neumann strahlt übers ganze Gesicht. Als sich die gläserne Schiebetür nach dem ersten Schritt in das Ladenlokal automatisch wieder schließt, zeigt der Geschäftsmann nicht ohne stolz in den großen Raum und sagt: „Hier ist alles neu gemacht.“ Und tatsächlich: So stellt man sich einen modernen Buchladen vor. Individuell eingerichtet, mit modernem Beleuchtungskonzept und flotter Hintergrundmusik.