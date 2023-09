Aktionen in Rheinberg In der Mobilitätswoche werden Schulstraßen getestet

Die Stadt testet in der Mobilitätswoche in Zusammenarbeit mit fünf Schulen „Schulstraßen“. An der Aktion beteiligen sich am Montag, 18. September, die Grundschule am Rheinbogen (Budberg und Orsoy), am Mittwoch, 20. September, die Grundschule am Deich (Wallach), am Donnerstag, 21. September, die Grundschule St. Peter sowie am Freitag, 22. September, das Schulzentrum an der Drt.-Aloys-Wittrup-Straße mit der Europaschule und dem Amplonius-Gymnasium.