Kinderbelustigungskomitee Rheinberg : Das Glück hängt oben an der Stange

Rheinberg Beim Kinderbelustigungskomitee Rheinberg war am Montag wieder ordentlich was los. Am Rande des Schützenfestes gab es Spiel und Spaß für Jungen und Mädchen.

Für Jamie lief es gut. Der neunjährige Junge aus Rheinberg wer der erste, der am Montag einen Versuch an der Kletterstange unternahm. Und sofort erfolgreich war. Geschickt zog er sich an dem glattpolierten Holzstamm ein paar Meter nach oben, klatschte einen der dort wie Wäschestücke auf der Leine hängenden weißen Zettel ab und hatte damit einen coolen schwarzen Fußball von Borussia Mönchengladbach gewonnen. „Super“, freute sich Jamie, der eigentlich den FC Bayern München gut findet, aber versprochen hat, das noch mal zu überdenken.

So wie Jamie freuten sich am Montag Hunderte Kinder auf dem Gelände des Kinderbelustigungskomitees auf der Wiese neben dem Schützenplatz an der Moerser Straße. Die Ehrenamtlichen um Präsident Dette Ecker hatten wieder alles aufgebaut, was Kinderherzen beim Schützenfest höher schlagen lässt. Neben der Kletterstange waren das ein Kinderkarussell, das berühmt berüchtigte Spiel Schwarz und Weiß und manches mehr.

Auch Detlef Vollrath aus Duisburg alias Papa Clowni war wieder da und unterhielt die Kinder. Heiner Kiwitt und Walter Vervoort passten auf, dass alles gut lief und wünschten es sich ein paar Grad kühler. „Wenn man den ganzen Tag hier in der Sonne sitzt, strengt das schon ganz schön an“, sagten die beiden langjährigen Kinderbelustiger und mussten lachen, während sie das sagten. Nebenan auf der Hüpfburg war die Hölle los und man fragte sich als erwachsener Mensch, wo die Kinder bei dieser Sommerhitze diese Energie herholten. Alles hüpfte, alles bewegte sich, alles lachte und kreischte. Herrlich.

Unterdessen verkauften Svenja Freund und Esther Ecker-Mohr von den Mitgliedern des Komitees und den Sebastianer-Schützen gespendete Kuchen, schenkten Kaffee an die Eltern und Großeltern der Jungen und Mädchen aus und mussten auch nicht passen, wenn jemand ein Würstchen haben wollte. Alles da, und alles lecker.

„Es waren schon morgens viele Kinder da“, sagte Präsident Dette Ecker und freute sich. Auch darüber, dass am Samstag zum Aufbauen und am Montag zur Betreuung 26 Helfer und Helferinnen gekommen waren. Wenn die auch beim Abbauen wieder mit anpackten, freue er sich noch mehr. Über dem Eingang zum Kindergelände stand der Slogan für Schützenfest und Kirmes in Rheinberg: „Die Freude hoch“. Das passte auch in diesem Jahr wieder perfekt.

(up)