Sozialer Wohnungsbau in Rheinberg 33 citynahe Wohnungen auf dem Rewe-Parkplatz in Rheinberg

Rheinberg · Beim Neubau des Rewe-Marktes an der Moerser Straße in Rheinberg fallen Parkplätze weg. Daher will die Gruß Immobilien GmbH auf der Restfläche drei Wohngebäude errichten. Wie die Politik auf diese Pläne reagiert.

16.05.2024 , 18:33 Uhr

So sollen die massiv gebauten Wohngebäude neben dem neuen Rewe-Markt an der Moerser Straße nach den Plänen von Architekt Thelen aussehen. Foto: Architekt