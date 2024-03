Hohe Grundwasserstände in Rheinberg Naturfreunde bitten Autofahrer am Pelden-Weiher um Vorsicht

In der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses hat Karlheinz Schlusen die Seenlandschaft angesprochen. Der SPD-Politiker wohnt am Orsoyerberg und gehört zu jenen Bürgern, die Grundwasser im Keller haben. „Die Seen werden immer größer“, sagte er und schob die Frage nach der Verantwortung gleich hinterher. „Und was ist mit der Lineg?“ Er habe der Entwässerungsgenossenschaft schon vor drei Wochen eine Anfrage geschickt, weil er wissen möchte, wie es jetzt weitergeht. Eine Antwort sei bisher nicht gekommen. Schlusen: „Es gibt Stimmen, die sagen, dass die Lineg gar nicht mehr pumpt, weil die Pumpen alle in Menzelen laufen.“ Auch dort stehen Keller voll Wasser. Er lege keinen Wert darauf, dass sich in Pelden eine Sumpf- und Seenplatte bilde, sagte Schlusen und bat die Verwaltung, aktiv zu werden. Bürgermeister Heyde will sehen, was er tun kann. Ein „Naherholungsgebiet“ mit Sumpf- und Seenplatte sei dort jedenfalls nicht geplant, sagte er.