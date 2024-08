Bürgerschützenverein Wilhelm Tell Wallach freut sich aufs Schützenfest

Am Freitag, 23. August, steigt in Wallach die Partynacht, zu der die Schützen in diesem Jahr erstmals die Top-40-Band „Impuls“ verpflichtet haben. In den vergangenen Jahren hat sich die Partynight zu einem Highlight entwickelt. Am Samstag, 24. August, findet der Krönungsball statt. Die Schützen treten um 14.30 Uhr am Festzelt an und marschieren von dort aus zum neuen Schützenkönig. „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, einen zweiten Musikzug für unseren Umzug gewinnen zu können. Nach Corona war das schwierig, einen zu finden“, so der Präsident. Die Schützen freuen sich auf den Besuch der befreundeten Vereine aus Borth, Ossenberg und Spellen. Darüber hinaus wird in diesem Jahr auch der Besuch der Junggesellenschützen aus Ginderich erwartet. Ab ungefähr 21 Uhr spielt die Band „Filiale West“.