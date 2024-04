Abiturienten am Rheinberger Gymnasium Abiturienten des Amplonius-Gymnasiums starten in die verrückte Woche

(up) Die Abiturientinnen und Abiturienten des Rheinberger Amplonius-Gymnasiums sind in ihre „Crazy Week“ gestartet. Traditionell kommen die Schülerinnen und Schüler in ihrer letzten Unterrichtswoche in Verkleidungen zu vorgegeben Motti zur Schule. Am Montag lautete das Thema „Zeitreise“ (Foto), weiter geht es mit Après Ski/Ballermann am Dienstag, Kindheitshelden und „alles aus der Schultasche“ am Mittwoch und Asi-Tag am Donnerstag, bevor am Freitag das Abi-Motto „Abi heute – Captain Morgan“ an der Reihe ist. Am 15. April bekommen dann hoffentlich alle der rund 95 Abiturienten ihre Zulassung. Bis dahin läuft in den Pausen auf dem Schulhof täglich laute Musik und es werden gegrillte Würstchen verkauft.