Bauarbeiten in Rheinberg Am Alten Rathaus wird 130 Meter tief gebohrt

130 Meter – so tief treiben die Männer des Tiefbohrunternehmens Wenkendiek aus Bottrop-Kirchhellen seit Dienstag den Bohrkopf in die Erde. Rund um das Alte Rathaus in der Innenstadt werden insgesamt zehn Tiefbohrungen vom Bohrwagen aus vorgenommen. Eine Probebohrung war bereits im vergangenen Jahr erledigt worden, neun weitere kommen jetzt in den nächsten zwei Wochen dazu.