Theater in Rheinberg Eine „geistreiche“ Komödie in der Stadthalle

Nach dem gelungenen Start in die Spielzeit 2023/2024 mit dem Theaterstück „Hausmeister Krause – du lebst nur zweimal“ (wir berichteten) setzt das städtische Kulturbüro seine Reihe am Montag, 6. November, 20 Uhr, in der Stadthalle Rheinberg fort. Dann steht Schauspielerin Manon Straché in der Komödie „Gute Geister" von Pam Valentine in einer Aufführung der „Komödie am Altstadtmarkt Braunschweig“ auf der Bühne.