Aktion in Rheinberg Am 4. Mai ist Star-Wars-Tag in der Stadtbibliothek

Rheinberg · Am Samstag dreht sich in Rheinberg alles um die Kultfilme mit Darth Vader, Luke Skywalker & Co. Es gibt auch was zu gewinnen, verspricht das Team der Stadtbibliothek.

27.04.2024 , 16:45 Uhr

Auch Darth Vader ist mit von der Partie. Foto: Stefan Buttafaco/Stefano Buttafoco / Shutterstock.com

(up)