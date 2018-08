Rheinberg: Am 31, August erscheint das neue Betontod-Album "Vamos!"

Punkrocker aus Rheinberg : Betontod singen Vamos und Heidewitzka

Betontod (v.l.): Ado Dera (Bass), Frank „Eule“ Vohwinkel (Gitarre), Oliver Meister (Gesang), Maik Feldmann (Drums) und Mario Schmelz (Gitarre). Foto: Betontod/Boris Breuer

Rheinberg Am Freitag erscheint das neue Album von Betontod aus Rheinberg. Als Bonbon gibt es „Trinkhallen Hits“. In Wacken spielten sie vor 70.000 Menschen.

Schade, dass ZDF-Hitparaden-Legende Dieter-Thomas Heck das nicht mehr erlebt hat. Betontod, die unbeugsamen, aufrichtigen, gradlinigen und erbarmungslosen Punkrocker aus Rheinberg, singen neuerdings deutsche Schlager. Zehn an der Zahl, darunter „Fiesta Mexikana“ von Rex Gildo, „Heidewitzka, Herr Kapitän“ von Karl Berbuer und „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens. Selbst vor „Schöne Maid“ vom lockigen Tony Marshall sind die Jungs nicht fies. „Trinkhallen Hits“ heißt die Bonus-CD, die die Band ihrem neuen Album „Vamos!“ beigefügt haben.

Der Hinweis „Vol. I“ lässt erahnen, dass es irgendwann weiteres Material aus deutschen Siebzier-Jahre-Kellerbar-Kompaktanlagen in Uptempo-Arrangements zu hören geben wird. „Eines muss man diesen Songs ja lassen“, sagt Gitarrist Mario Schmelz. „Das sind echte Ohrwürmer, die Dinger kriegst du nicht mehr aus dem Kopp.“ Dass auch die Toten Hosen als „Die Roten Rosen“ schon vor Jahren alte Schlager verwurstet haben, lässt die Betontoten kalt. „Na und?“, fragt Mario. Mit „Im Wagen vor mir“ ist übrigens ein Song dabei, den auch die Hosen coverten. Den weiblichen Part singt diesmal die Rheinberger Röhre Yvonne Rüller. Schön mit Schmackes.

Potzblitz und Feuerstrahl: Die Betontod spielte in diesem Sommer zum dritten Mal beim Wacken-Festival in Schleswig-Holstein. Foto: Betontod

Die Trinkhallen-Bonus-CD ist das eine – „Vamos!“ das andere. Und für die vor 28 Jahren im Jugendzentrum Zuff gegründete Band ist die neue Platte extrem wichtig. Es ist die vierte, die im Studio des Toten-Hosen-Produzenten Vincent Sorg bei Münster aufgenommen wurde. „Mit Fabian Zimmermann war diesmal ein zweiter erfahrener Mann voll mit eingebunden“, erzählt Gitarrist Frank „Eule“ Vohwinkel, der alle Songs inklusive der Texte für die Band schreibt. Er spricht von „Qualitätskontrolle“, wenn er die Aufgabe der beiden benennen soll. „Sie feilen an den Texten und bringen auch musikalische Ideen mit ein. Das macht schon was aus.“

„Vamos!“ – was „Auf geht’s!“ bedeutet – ist wieder beim Label „Arising Empuire“ erschienen, einer Unterabteilung von „Nuclear Blast“, was wiederum das größte Metal-Label der Welt ist. Da fühlen sich die Rheinberger bestens aufgehoben, werden in jeder Hinsicht professionell betreut. Und können sich auch mal erlauben zu sagen: Wir verändern beim neuen Album nichts, weil das letzte gut war und es wenig Kritik daran gab. Vohwinkel: „Die Songs sind neu, aber sonst ist alles geblieben. Und genau das ist das Gute daran.“

Musikalisch jedenfalls. Textlich entwickeln sich Betontod immer weiter, beziehen klar Stellung und werben für ihre Vorstellung eines richtigen Lebenswandels: nicht veröden, nicht alle Lebensfreude dem Abbezahlen eines Reihenhauses unterordnen, sondern Träume leben, etwas riskieren und auch mal den Mund aufmachen, wenn einem was nicht passt.

„Ich denke, dass wir in der öffentlichen Wahrnehmung ein großes Stück vorangekommen sind“, konstatiert der Gitarrist. „Mittlerweile erreichen wir auch andere Leute, die nichts mit Punk zu tun haben.“ Nur ins Radio haben es Betontod bisher noch nicht geschafft. So als gäb es einen abgesprochenen Boykott. Früher haben sich die Musiker darüber geärgert, mittlerweile nehmen sie es mit Humor und sagen: „Wir sind eben die Band, die nie im Radio läuft. Macht nichts, brauchen wir nicht, Musik findet eh überwiegend im Internet statt.“

Als er kürzlich einer Einladung ins Amplonius-Gymnasium gefolgt war und die Fragen von 16-Jährigen beantwortete, „fand ich es hochspannend herauszufinden, wie die Welt von Jugendlichen heute aussieht. Die lesen keine Musikzeitschriften mehr und wissen trotzdem Bescheid.“

Betontod wollen sich auch weiterhin treu bleiben und gehen weiterhin ihren Weg. Die Atmosphäre in der Band ist entspannt, jeder hat seine Aufgaben, bei den Touren gibt es kein Gezicke und Herausforderungen sind auch noch genügend da. „Beim Festival in Wacken vor 70.000 Leuten auf die Bühne zu gehen, das ist schon was Besonderes für uns“, versichert Eule. „Solche Momente genießen wir. Aber genau so wichtig sind uns Auftritte vor 500 Fans, die nur wegen uns gekommen sind. Ich möchte beides nicht missen.“

Am Freitag tritt die Band bei einem Festival in der Nähe von Berlin auf, am Samstag dann vor voraussichtlich 50.000 Menschen beim Werner-Rennen auf dem Flugplatz Hartenholm. Im Herbst folgt die erste Hallentour mit zehn Stationen, Start ist am 5. Oktober in Berlin. Im Februar beginnt dann die zweite Runde. „Danach wird es erst einmal ruhiger“, sagt Vohwinkel.

Die Veröffentlichung von „Vamos!“ spielt erst am Dienstag eine Rolle. „Dann spielen wir in Essen ein kleines Release-Konzert für 300 bis 350 Fans, die das Album vorbestellt haben.“