Live-Show am 1. Dezember in Rheinberg Die großen Hits von Abba auf der Stadthallen-Bühne

as Kulturbüro der Stadt Rheinberg präsentiert in einer Kooperation mit PW-Entertainment am Freitag, 1. Dezember, 20 Uhr, in der Stadthalle Rheinberg das Konzert „Dancing Queen – Eine Hommage an Abba“. Die Kultband Abba ist eine der erfolgreichsten Musikgruppen aller Zeiten und lieferte mit ihren unsterblichen Hits den Sound für Generationen.