Sturm auf das Rheinberger Stadthaus Alte Weiber machen kurzen Prozess

Didi, der Bürgermeister, hatte gezittert. Was würden die Möhnen bei seiner Altweiber-Premiere wohl mit ihm anstellen? Ob es ihm gelingen würde, die Festung Stadthaus zu verteidigen? Natürlich nicht. Die alten Weiber machten kurzen Porzess und rissen den Stadthausschlüssel an sich. Da half es Dietmar Heyde auch nicht, dass er und die Beigeordnete Iris Itgenshorst sich als Schornsteinfeger verkleidet hatten – sie wollten sauber machen und Glück bringen. Nur sie selbst hatten damit kein Glück. Dieses Mal hatten sich rund 130 Möhnen nachmittags im Pfarrheim St. Peter zusammengerottet und anschließend die Stadt unsicher gemacht. Am Abend tobten sie sich unter der Frauschaft des neuen Dreigestirns mit Obermöhne Lena sowie ihren Verbündeten Nina und Jana beim Möhnenball in der Stadthalle aus. Da durften auch die Kerle mittanzen.