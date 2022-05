Club-Jubiläum in Rheinberg : Orsoyer Freunde kegeln seit 60 Jahren „Volle Pulle“

Orsoy Der Orsoyer Kegelklub „Volle Pulle“ feiert sein 60jähriges Bestehen. Die Jubiläumstour nach München ist bereits organisiert.

Am 1. Juni 1962 entschlossen sich zehn Freunde dazu, ihre Freizeit zu pflegen und durch die Gründung eines Klub zu bereichern. Sie begannen, in Orsoy regelmäßig zu kegeln.

Neben Geburtstagsfeiern und Ausflügen mit den Familien zählen eine Fahrradtour am Himmelfahrtstag und die alle zwei Jahre statt findende Kegeltour zu den Höhepunkten des Vereinslebens. So ging es über Jahrzehnte regelmäßig nach Mallorca. Im Laufe der Jahre haben sich die Freunde mittlerweile aber auch andere Ziele erschlossen. Für die Jubiläumsfahrt wurden München und eine zünftige Flossfahrt auserkoren. Die Tour ist bereits organisiert. Von den Gründungsmitgliedern sind heute noch vier Kegler aktiv. Gekegelt wird alle vier Wochen in der Gaststätte Honnen am Orsoyer Berg.