Brauchtum in Rheinberg Heinz-Hermann Görtz regiert die Schützen in Alpsray

Nachdem Heinz-Hermann Görtz die letzten Vogelsplitter von der Stange holte, konnte in den darauffolgenden Tagen auch zünftig gefeiert „und die Alltagssorgen für einen Moment beiseitegeschoben werden“, wie es sich Brudermeister Rene Ingenerf wünschte. Los ging der Festreigen mit einer Maiandacht am Heiligenhäuschen. Ausgelassen ging es bei einer Radio-Niederrhein-Party zu. Beim Dorffest tags drauf an Christi Himmelfahrt wurde für die ganze Familie Programm geboten. Zunächst trafen sich die Schützen jedoch zur Kranzniederlegung am Ehrenmal mit anschließendem Gottesdienst im Festzelt. Am Nachmittag startete dann das Familienprogramm mit einer Verlosung und verschiedenen Spielen für Kinder. Eine Kinderdisco mit DJ fand am Freitag ebenfalls statt.