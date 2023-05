Schützenfest in Rheinberg Alpsray hat einen neuen König

Bereits am Montag hat es eine Maiandacht am Heiligenhäuschen gegeben. Am Mittwoch, 17. Mai, gibt es eine Kinderdisco im Schützenzelt. Das Dorffest ist für Donnerstag, 18. Mai, angesetzt. Um 14 Uhr heißt es Antreten am Festzelt zur Kranzniederlegung am Ehrenmal. Um 15 Uhr beginnt dann ein Gottesdienst im Zelt, bevor um 16 Uhr das Familienprogramm mit Spielen und einer Verlosung beginnt. Freuen würden sich die Alpsrayer Schützen, wenn entlang des Umzugswegs schön geschmückt würde. Dazu bietet die Bruderschaft Hausfahnen und Wimpelketten an. Eine Hausfahne mit Stiel und Halter gibt es zum Preis von 25 Euro.