Spendenaktion in Rheinberg 30 Körnerkissen und zwei Leseknochen fürs Hospiz

Zu den Alpener Landfrauen gehören 65 Frauen unterschiedlichen Alters, die verschiedene Aktivitäten verfolgen. Bei ihrer Herbstversammlung, die bald in Borth stattfindet, steht eine Lesung mit Krimi-Autor Erwin Kohl an. Im Dezember findet ein Weihnachtsfrühstück statt. „Und beim Nikolausmarkt am 9. und 10. Dezember in Alpen verkaufen wir wieder selbst gebackene Torten für den guten Zweck“, so Claudia Peerenboom. „Beim letzten Mal sind 40 Torten weggegangen.“

Unterdessen gehen im Hospiz die Veranstaltungen zum 25-jährigen Bestehen weiter. Am 18. und 19. November findet vor der Einrichtung der Martinsmarkt statt. Am 17. Dezember werden Weihnachtslieder gesungen.