Willi Lottkus aus Alpen feiert runden Geburtstag Mit 100 Jahren noch ein großes Ziel vor Augen

Der deutsche Rundfunk startet seine erste Radiosendung, ein Brot kostet 233 Milliarden Reichsmark und Gustav Stresemann wird Reichskanzler. All dies ereignete sich 1923, dem Jahr, in dem Willi Lottkus das Licht der Welt erblickt. Am Samstag feierte Lottkus im Alpener Marienstift im Kreise der Familie seinen 100. Geburtstag.