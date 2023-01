Fotos Zwei Niederrheiner auf Abenteuer-Tour in Kanada

Sie kommen vom Dorf und haben vor etwa sieben Monaten den Sprung in die große, weite Welt gewagt: Yannic Orth (22) und Matthias Löffler (22) aus Alpen und Rheinberg. Sie leben und arbeiten zurzeit in Tofino, Kanada. Sie erzählen, wie intensiv 2022 für sie gewesen ist und was sie sich fürs nächste Jahr wünschen.