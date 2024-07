Nasse Keller und überflutete Felder am Niederrhein SPD will Antworten auf Grundwasserfragen

Zwischenzeitlich hat sich der Sommer mal am Niederrhein blicken lassen. Und wenn die Sonne scheint, sind Dauerregen und andere Wetterkapriolen schnell vergessen. Doch wer beispielsweise durch Wallach fährt und den riesigen See an der Gathstraße sieht oder aber das erst Anfang dieses Jahres entstandene Gewässer in den Feldern in Pelden zwischen Budberg und Orsoy, der wird schnell wieder an die Wassermassen der vergangenen Monate erinnert. Als das Grundwasser anstieg, in zahlreiche Keller drückte. Der Pegelstand ist noch immer nicht richtig gesunken.