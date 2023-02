Unsere Woche Karneval zwischen Rheinberg und Xanten – läuft!

Wenn man nun am Ende dieser Woche eine Karnevals-Bilanz zieht, muss man sagen: Es ist aller Ehren wert, was die engagierten Karnevalisten da zwischen Orsoy und Marienbaum, zwischen Menzelen und Sonsbeck auf die Beine gestellt haben. Allein – Hut ab! – neun Umzüge hat es in Rheinberg, Alpen und Xanten gegeben. Mit bunten Wagen und den einen oder anderen originellen Seitenhieb auf die politischen Verhältnisse. Tausende Menschen genossen es, nach langer Corona-Pause wieder kostümiert und ausgelassen feiern zu können. Das durfte mal sein – trotz des ganzen Elends in der Welt. Auch der 24. Februar – ein Jahr russischer Angriffskrieg auf die Ukraine – fiel in diese Woche. Und das katastrophale Erdbeben in der Türkei und in Syrien wird die Menschen noch jahrelang beschäftigen. Viele andere Krisen und Schicksalsschläge ließen sich hier aufzählen. Man muss aufpassen, dass man die Lebensfreude nicht ganz verliert. Umso erfreulicher ist es, dass der Karneval ausgelassen und mit Freude, aber rücksichtsvoll und ohne größere Zwischenfälle gefeiert wurde.