Weiterbildung in Rheinberg, Alpen, Sonsbeck und Xanten Neue VHS-Angebote von KI bis Zeichnen im Stadtpark

Kathrin Henstra ist aber auch Ansprechpartnerin für „normale“ Sprachkurse: Spanisch, Französisch, Englisch oder Italienisch zum Beispiel. Für die beiden letztgenannten bietet die VHS wieder Kompaktkurse an, sogenannte Bildungsurlaube über eine ganze Woche. „Die werden wieder deutlich besser nachgefragt“, weiß Korfkamp. Henstra leitet auch eigene Kurse, so etwa in Isländisch. In dem kleinen Inselstaat hat sie ein paar Jahre gelebt und auch ein Semester studiert. „Der Tourismus in Island boomt und deshalb steigt auch die Zahl derer, die die Sprache lernen möchten“, sagt sie.