Standort-Ranking am Niederrhein Gute Noten für die lokale Wirtschaft

Im aktuellen Deutschland-Ranking des Portals „Die Deutsche Wirtschaft“ hat die Stadt Rheinberg ihre Position um sieben Plätze verbessert und belegt nun den 442. Platz von insgesamt 4073 Standorten in Deutschland. Alpen hat 458 Plätze gut gemacht und rangiert nun auf Platz 767. Xanten findet sich auf Rang 1897 (plus 41) und Sonsbeck auf 1065 (plus 538). Rheinberg bekommt als Standortnote eine glatte Zwei. Alpen schafft eine 2,9 und Xanten eine Dreiminus. Für Sonsbeck liegt keine Note vor.