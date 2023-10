Römisches Tagebuch 2 Bekanntschaft mit der Schweizer Garde

Es ist die kleinste Armee der Welt und wir lassen es mal dahingestellt, welchen Krieg die Schweizer Garde gewinnen würde. Aber wer in den inneren Vatikan will, der muss an den Gardisten vorbei. Und genau das haben die Firmlinge aus dem Dekanat gestern beim Besuch auf dem „Campo santo teutonico“ locker geschafft. Die Gardisten salutierten bei unserem Eintritt und grüßten auf deutsch, denn schließlich waren wir zum Gottesdienst angemeldet („Gruppe von Don Martino“), nur ein Tourist, der sich bei uns eingeschmuggelt hatte, wurde rausgezogen und vom Platz gestellt.