Programm in Rheinberg, Alpen, Sonsbeck und Xanten Was die VHS in den Sommerwochen zu bieten hat

Beliebt sei auch der kreative Zweig: Alles, was mit Malen, Zeichnen, Basteln oder Formen zu tun habe, komme an. Ob Makramee für Kinder mit Edith Beck-Kowolik im Raum der Stille im Konvikt (9. bis 11. Juli) oder das Sommerferienatelier für Kinder mit der Alpener Künstlerin Iris Jurjahn in der Jugendkulturwerkstatt Exit in Xanten (17. bis 19. Juli), die Teilnehmer haben die Qual der Wahl. Auch eine Inspektion der eigenen Nähmaschine in Eigenregie oder entspannen im Qigong-Kurs mit Diplom-Motologe und Taiji-Qigong-Lehrer Eckhard Dittrich vom 8. bis zum 18. Juli – alles mit drin. Und wer etwas gegen den Bauch und für die Taille tun will, der kann bei Jennifer Enza-Cervellera in den Hula-Hoop-Ring steigen und dreimal dienstags ab dem 9. Juli mit schwitzen. Beginn ist jeweils um 16.30 Uhr im Mehrzweckraum des Konvikts.