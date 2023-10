Römisches Tagebuch 5 Der dreifache Konstantin in der Ewigen Stadt

Eine ganz besondere Rolle spielt Konstantin in Rom. Der Überlieferung nach änderte sich mit dem Kaiser Konstantin am 28. Oktober 312 nämlich alles: Bei der Schlacht an der Milvischen Brücke über den Tiber vor Rom erschien ihm der Überlieferung nach ein Engel, der ihm verhieß, dass er im Zeichen des Kreuzes siegen würde.