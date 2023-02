Karneval in Rheinberg und Alpen Fünf Züge und jede Menge Kamelle für ein närrisches Helau

Rheinberg/Alpen · Bei den Karnevalsumzügen am Wochenende in Menzelen, Millingen, Ossenberg, Orsoy und Alpen lief alles weitgehend nach Plan. Die Polizei spricht von nur wenigen Zwischenfällen. Besonders beliebt war der närrische Lindwurm in Menzelen, den sich rund 8000 Menschen anschauten. RP-Fotograf Armin Fischer war bei allen Zügen mit von der Partie.

19.02.2023, 19:00 Uhr

(up)