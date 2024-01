Protestaktionen am Niederrhein Erneute Mahnfeuer der Landwirte

Die Landwirte machen wieder mobil. Für Freitagabend sind Mahnfeuer an verschiedenen Stellen geplant. Ein Treffpunkt soll in Rheinberg-Pelden gegenüber vom Feuerwehrgerätehaus am Peldenweg nahe der Rheinberger Straße (L155) zwischen Budberg und Orsoy sein. Dorthin lädt die Ortsbauernschaft Budberg-Orsoy für 18 Uhr ein. „Wir werden ein Feuer entzünden, stellen unserer Traktoren auf und freuen uns, wenn viele Interessierte dorthin kommen und das Gespräch mit uns suchen“, sagt Landwirt Henning Barten vom Heesenhof in Budberg, der das Treffen organisiert hat. Die Hauptthemen, die die Bauern umtreiben, sind die Forderung nach einem Abbau der Bürokratie und die Rücknahme des Abbaus der Agrardiesel-Subventionen.