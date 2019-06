Besuch aus Weißrussland : Letzte Ferienaktion des Kinderhilfswerks Gomel

Rheinberg Nach 28 Jahren wird das Ferienprogramm für Kinder aus Weißrussland eingestellt. Ab dem 20. Juni stehen aber noch einmal der Spaß und Austausch im Vordergrund.

Das Ferienprogramm selbst hält Höhepunkte bereit: Am Dienstag, 2. Juli, geht’s zum Besuch des Ouwehands Zoos in die Niederlande, am Samstag, 6. Juli, steht ein Besuch im Musical „Starlight Express“ in Bochum an. Zudem finden bewährte Veranstaltungen wie der Nachmittag im Traktormuseum Pauenhof, die Fahrt zum Kettler Hof, der Grillspaß auf dem Waldspielplatz Bönninghardt und ein Tag im Wunderland Kalkar ihren Platz im Kalender. Die Abschiedsfeier im DRK-Heim Menzelen am Montag, 8. Juli, werde sicherlich ein wenig emotionaler ausfallen, mutmaßt Hainke. Für die Akteure des Vereins, aber auch für die Verantwortlichen aus Weißrussland. Der Wegfall der Ferienaktion werde in der Region um Gomel eine Lücke hinterlassen. Doch es sei immer schwieriger Akteure und Familien zu finden, die die Ferienaktion mittragen.