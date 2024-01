Lineg in der Kritik Grundwasseranstieg in Alpen lässt Keller volllaufen

Und dann habe die Lineg im Verfahren für die neuen geplanten Absenkungen am Niederrhein durch den Salzbergbau durch das K+S-Werk in Borth wiederum beteuert, es sei alles „technisch beherrschbar“. „Was sollen sie auch anderes sagen, gehören doch die Bergbauunternehmen zu ihren wichtigsten Genossen“, kritisiert die Schutzgemenschaft Bergbaubetroffener in ihrer Mitteilung.