Fotos Fünf Züge für ein närrisches Helau

ALPEN Rund 3500 jecke Menschen schauten sich nach Angaben der Polizei am Sonntag den Alpener Kinderkarnevalsumzug an. Der Verein zur Förderung des Alpener Kinderkarnevals (AKK) hatte sich wieder schwer ins Zeug gelegt, um vor allem den jungen Besuchern einen stimmungsvollen Zug zu bieten. Ein besonderes Erlebnis war der Zug am Tulpensonntag für Nico Niedrig und Mina Ryschka. Nico war beim Kinderschützenfest im vergangenen Jahr König geworden und hatte Mina zu seiner Königin gewählt. In Alpen ist es Tradition, dass das Kinderschützenpaar als Pinzenpaar den Kinderkarnevalszug anführt. So schaufelten sie nun jede Menge Kamelle in das begeisterte Publikum am Straßenrand.⇥RP-FOTO: ARMIN FISCHER