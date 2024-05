Alpener Schriftsteller in Rheinberg Erwin Kohl liest „Braune Nächte“ im Amplonius-Gymnasium vor

Der Protagonist in Kohls Text ist der 15 Jahre alte Gottfried Kiwitt, der Soldat geworden war und als Fahnenflüchtiger von den Nazis hingerichtet werden soll. Doch als die Soldaten die Gewehre auf ihn anlegen, schlagen in Alpen Bomben eines Luftangriffs ein. Kiwitt stirbt nicht, lässt sich lange Haare wachsen und zieht Frauenkleider an, um als Mädchen weiter in Alpen leben zu können. Doch das fällt einer NS-Parteigenossin auf. In Kohls Geschichte überlebt Kiwitt, tatsächlich wurde er erschossen.