Austauschschüler aus Moldawien In der Nachbarschaft tobt der Krieg

Rheinberg/Alpen · Über den Verein „Hilfe für Copceac“ gibt es seit 20 Jahren enge Kontakte in die Republik Moldau. Zehn Austauschschülerinnen und -schüler aus dem osteuropäischen Land waren jetzt zu Gast in Rheinberg an der Europaschule.

22.09.2023, 15:30 Uhr

Die moldawischen Austauschschülerinnen Olga (v.l.), Vika und Olga, alle 15 Jahre alt, halfen beim Schulfest an der Europaschule an einem Stand mit. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Von Erwin Kohl