RP-Silvesterrätsel-Gewinnerin Vorfreude auf den Kochkurs

In der heimischen Küche wechselt sich die Alpenerin mit ihrem Mann Sven ab. Er steht in der Woche am Herd, sie meistens an den Wochenenden. Dann zaubert sie mal einen Möhreneintopf – gute, alte Hausmannskost –, mal Gnocchi mit Tomaten oder auch mal Fisch mit Spinat. Die Frage, wer denn besser kochen könne, Vater oder Mutter, beantwortete der gemeinsame Sohnemann Ole ganz diplomatisch: „Beide gleich“, versicherte er.