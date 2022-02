Niederrheinappell bei Veranstaltung der Linken im RVR : Aktionsbündnis lehnt Entwurf zum Regionalplan weiter ab

Auskiesung am Niederrhein bleibt weiterhin ein Thema. Foto: Armin Fischer (arfi)

Niederrhein Als Vorsitzende des Aktionsbündnisses Niederrheinappell hat Simone Spiegels bei einer Veranstaltung der Linken im Regioinalverband am Samstag die Interessen der angeschlossenen Bürger und Bürgerinnen und Bürgerinitiativen vertreten und daran appelliert, erst den Schiefstand bei den Planungsgrundlagen zu korrigieren, bevor neue Flächen für die Abgrabung von Sand und Kies ausgewiesen werden.

In der Diskussion habe der zuständige RVR-Referatsleiter Michael Bongartz ausgeführt, dass sich die Planung nur auf gesicherte Fakten beziehen könne. „Die vom RVR in der Diskussion sogenannten gesicherten Fakten – wie hoch der Bedarf ist und dass das Recycling heute noch nicht genügend Sicherheit für Bauherren bietet – beziehen sich auf die Vergangenheit, nicht auf die Zukunft“, konterte Spiegels. Eine ausgewogene Abwägung der Interessen könne auf Basis der aktuellen Situation für die nächsten 25 Jahre nicht erfolgen. Und zwar vor dem Hintergrund – so Spiegels, dass eine massive Gefährdung des Grund- und Trinkwassers nicht ausgeschlossen werden könne, die schwierige Frage der Bedarfe und deren Ermittlung unbeantwortet sei und Parteien wie CDU, Grüne und SPD angekündigt hätten, nach der Landtagswahl eine veränderte Steuerung und teilweise einen Ausstieg aus dem Kiesabbau einzuleiten. Auch stehe eine Klage zur Bedarfsermittlung im Raum.