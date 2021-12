Erfolgreiche Hilfsaktion in Rheinberg und Alpen : 593 Weihnachtskartons verschickt

Bei Donjeta Gashi (Foto) und Annika Huld stapelten sich die Schuhkartons fast bis unter die Decke. Foto: DG

Rheinberg Donjeta Gashi au Millingen und Annika Huld au Menzelen brechen ihren eigenen Spenden-Rekord. Die beiden Frauen haben wieder Schuhkartons mit Spielzeug und anderen Dingen für Kinder in Osteuropa gesammelt.

Donjeta Gashi aus Millingen kann ihr Glück kaum fassen. „Unser Wunsch ist in Erfüllung gegangen“, sagt die junge Millingerin. „Wir haben unser Ziel, den Erfolg aus dem letzten Jahr zu übertreffen, erreicht. Wir sind überwältigt und danken allen diesen wunderbaren Menschen, die uns dabei unterstützt haben und somit insgesamt 593 liebevoll gepackte Schuhkartons zustande gekommen sind.“

Donjeta Gashi hat zusammen mit Annika Huld aus Menzelen wieder die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ aufgelegt. Das Prinzip: Wer helfen will, gibt einen kleinen Schuhkarton mit Weihnachtsgeschenken für Kinder ab. Diese Kartons werden dann an bedürftige Jungen und Mädchen in Osteuropa weitergeleitet.

Auch bei Annika Huld in Menzelen wurden jede Menge Kartons von Spendern abgegeben. Foto: DG

„Bei mir als Sammelstelle in Millingen sind in diesem Jahr sage und schreibe 403 Schuhkartons angekommen, 2020 waren es 213“, schwärmt Gashi. „Bei meiner Annahmestelle Annika Huld in Menzelen nochmal 190 liebevoll gepackte Schuhkartons. Bei ihr waren es im vergangenen Jahr 112.“

Das sei eine ganze Menge für zwei Privatpersonen. Und viel Arbeit: Der ganze Prozess der ordentlichen Lagerung, die Durchsicht, das Packen, Sortieren etc. in unseren Wohnräumen, das alles muss gut organisiert sein. „Über die außergewöhnlich hohe Zahl an Paketen sind wir auch klein wenig stolz. Wir möchten uns von Herzen bei unseren Familien, Freunden, Nachbarn, Verwandten, Bekannten, allen Päckchenpackern bedanken, ohne diese Hilfe wäre das alles nicht möglich gewesen“, so Donjeta Gashi.

Es seien Geld- und Sachspenden jeglicher Art in liebevoll gestalteten und gepackten Schuhkartons angekommen. Besonders große Spenden seien von der Filiale der Volksbank in Alpen, die wie schon im vergangenen Jahr jede Menge Spielzeug gebracht hat, und der St.-Luthard-Grundschule in Wissel bei Kalkar gekommen, wo Schüler, Eltern und Lehrer innerhalb kürzester Zeit über 100 Schuhkartons gesammelt und gepackt haben. Auch der Waldkindergarten Alpen hat kräftigt gesammelt und gepackt, ebenso wie der Strickkreis der kfd St. Vinzenz Bönninghardt. Von dort kamen kartonweise selbstgestrickte Mützen, Schals und Söckchen.

Gashi: „Jeder einzelne Karton hat ein großes Dankeschön verdient und macht uns als ehrenamtliche Mitarbeiter happy, denn jeder einzelne Karton sorgt dafür, dass Kinder, denen es sonst nicht so gut geht, durch dieses Päckchen voller Liebe glücklich gemacht werden.“

Insgesamt 593 Schuhkartons in 64 Versandkartons die durchgesehen, geprüft, sortiert und gepackt wurden, wurden bereits auf die Reise geschickt, um genauso vielen Kindern ein unvergessliches Weihnachtsfest und ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

(up)