Rheinberg unter Schock : Alltagsmenschen schon vor der Eröffnung zerstört

Auch der Mann mit dem Fernglas am Spanischen Vallan wurde zerstört. Foto: Stadtmarketing Rheinberg

Rheinberg Schon am Donnerstagabend, also noch vor der geplanten Eröffnung der mit großer Vorfreude erwarteten Ausstellung „Alltagsmenschen“ sind einige der 32 lebensgroßen Betonfiguren mit brachialer Gewalt zerstört worden.

Es handelt es sich um Figuren, die im Stadtpark rund um das Hegerbecken (Schwimmer, Berliner Paar) und am Spanischen Vallan stehen. Einige wurden ins Wasser geworfen, andere auf den Wegen einfach umgeschmissen, so dass sie zerbrachen.

„Uns fehlen die Worte, wir sind einfach nur geschockt“, sagte Edeltraud Hackstein vom Rheinberger Stadtmarketing. Der Verein hat mit Hilfe von Sponsoren und einem unglaublichen ehrenamtlichen Engagement 40.000 Euro zusammengetragen, um die Ausstellung finanzieren zu können. Schöpferin der bundesweit bekannten „Altagsmenschen“ ist die Künstlerin Christel Lechner, die sich momentan in Rheinberg aufhält.

Timm Wandel, Pressesprecher der Kreis Weseler Polizei, sagte, es habe am Donnerstagabend gegen 23 Uhr erste Hinweise auf die Zerstörungen gegeben. „Deshalb gehen wir davon aus, dass sich die Taten zwischen 17 und 23 Uhr ereignet haben.“ In Anbetracht der Tat zeigte sich auch ein Vollprofi wie Timm Wandel dünnhäutig. „Ich bin seit 37 Jahren im Polizeidienst und habe schon viele schlimme Sachen erlebt“, so der Beamte. „Aber diese sinnlose brutale Zerstörungswut macht mich einfach nur sprachlos. Da fehlen einem die Worte.“