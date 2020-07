Stadtmarketing Rheinberg : Alltagsmenschen kehren als Fotos in den Park zurück

Die Figur „Der Badende“ ust heil geblieben und wird bald am Fontänenfeld auf dem Großen Markt stehen. Im Hintergrund ist das „Berliner Paar“ zu sehen. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Das Rheinberger Stadtmarketing freut sich, dass die Ausstellung „Alltagsmenschen“ in der Innenstadt so gut angenommen wird. Den Verlust der fünf im Stadtpark zerstörten Betonfiguren will der Förderverein auf originelle Weise kompensieren.