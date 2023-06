St.-Marien-Schützenbruderschaft in Rheinberg Alles zum Schützenfest in Winterswick

Am Sonntagmorgen, 11. Juni, nehmen die Schützen am Festgottesdienst (um 10 Uhr) in der Kirche St. Peter in Rheinberg teil. Antreten ist um 9.45 Uhr am Pfarrheim. Nach dem Gottesdienst werden die Fahnenschwenker auf dem Markt ihre Kunst zeigen. Nach dem Fahnenschwenken marschiert die Bruderschaft zum St.-Thekla-Altenheim, um den Senioren ihre Aufwartung zu machen. Danach erfolgt die Kranzniederlegung am Ehrenmal in Winterswick. Mit dem anschließenden Einzug der Schützen in das Festzelt beginnt der Frühschoppen im Vereinslokal, zu dem alle Schützen, Mitglieder, Freunde und Gäste ab etwa 14 Uhr herzlich willkommen sind.