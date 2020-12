Schutz vor Corona in Rheinberg : Alle wollen Masken haben

RHEINBERG In der Rheinberger Einhorn-Apotheke an der Gelderstraße war der Andrang groß.

Seit Dienstag können sich in Deutschland Bürger der Risikogruppen jeweils drei FFP2-Masken gratis abholen. Viele Apotheken hatten sich auf großen Andrang eingestellt. „Es war voll, aber alles lief ohne besondere Zwischenfälle ab“, bestätigt Vera Peschers-Sonderkamp, Inhaberin der Einhorn-Apotheke an der Gelderstraße. Die meisten Kunden seien erst am Nachmittag gekommen, aber Schlangen bildeten sich den ganzen Tag über, also auch schon morgens.