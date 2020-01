Messe Niederrhein Rheinberg : Hobbys und Handwerk unter einem Dach

Alles rund ums Nähen, Häkeln, Gestalten und Perlendesign ist auf der Messe Niederrhein Kreativ zu finden (Archivfoto). Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Rheinberg Auch im neuen Jahr lassen die Veranstaltungen in den Hallen der Messe Niederrhein am Annaberg, An der Rheinberger Heide, die Herzen von Hobbygärtnern bis zu Tatoo-Freunden, von Trödlern und Häuselbauern höher schlagen.

Los geht das Programm mit einem Antik- und Trödelmarkt am Sonntag, 19. Januar, um 11 Uhr. Dieser Markt findet darüber hinaus an den Sonntagen, 1. und 29. März sowie 19. April statt. Der Eintritt ist frei.

Die Baumesse findet von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. Januar, jeweils von 10 bis 18 Uhr, statt und ist Anziehungspunkt für alle, die sich für Bauen, Renovieren und Modernisieren interessierten. Eintritt: fünf Euro.

Im wahrsten Wortsinn unter die Haut geht am Wochenende, 8./9. Februar, jeweils ab 11 Uhr, die Tattoo Convention. Die Tageskarte kostet zehn Euro. Modelleisenbahnen und Spielzeug stehen am Sonntag, 23. Februar, ab 11 Uhr, im Mittelpunkt.

Von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. März, kehrt auch die beliebte Messe Gartenträume zurück und öffnet jeweils von 10 bis 18 Uhr ihre Pforten. Niederrhein Kreativ heißt es von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. April. Hier dreht sich alles rund um das Thema kreative Hobbys.

Alles was das Mädchen-Herz begehrt bietet am Sonntag, 10. Mai, ab 11 Uhr die „Mädchenklamotte“. Auf dem Flohmarkt darf gestöbert, gefeilscht und geshoppt werden. Eintritt: 3,50 Euro.

(nmb)