Discountermarkt in Rheinberg Aldi-Filiale an der Xantener Straße wird modernisiert

Ein großer Container auf dem Parkplatz deutet darauf hin, dass sich was tut: In der Aldi-Filiale in Rheinberg an der Xantener Straße wird derzeit umgebaut. Eine Modernisierungsmaßnahme, wie der Discounter Aldi Süd auf Nachfrage der Redaktion mitteilte. Aldi Süd statte das Ladenlokal mit dem neuesten Filialdesign aus, hieß es. Dabei werde der Fokus noch stärker auf das Thema Frische gelegt. So rücke etwa der Frischfleisch- und Fischbereich direkt neben das Obst und Gemüse im Eingangsbereich. Die Filiale bleibe weiterhin geöffnet und werde für den Umbau nicht geschlossen. Es könne jedoch umbaubedingt gelegentlich zu Einschränkungen kommen. Die Umbau-Maßnahmen an der Xantener Straße sollen am Samstag, 10. August, abgeschlossen sein.