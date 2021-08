Im Rheinberger Schulzentrum : Ab Mittwoch wieder normaler Unterricht an der Europaschule

In der Europaschule arbeiten bis einschließlich Dienstag nur wenige Lehrer und die Sekretärinnen. Foto: Stadt Rheinberg

Rheinberg An der Europaschule sind am Freitag in der Mittagszeit bei Bauarbeiten unerwartet die Alarmierungs- und Brandmeldeanlagen ausgefallen (wir berichteten). Deshalb wurde beschlossen, am Montag und Dienstag Distanz­unterricht durchzuführen, Schüler und Lehrer blieben zu Hause.

An der Europaschule sind am Freitag in der Mittagszeit bei Bauarbeiten unerwartet die Alarmierungs- und Brandmeldeanlagen ausgefallen (wir berichteten). Deshalb wurde beschlossen, am Montag und Dienstag Distanz­unterricht durchzuführen, Schüler und Lehrer blieben zu Hause. „Eine richtige Entscheidung“, sagt Schulleiter Martin Reichert. „Alles andere hätte ein zu großes Risiko bedeutet. Denn wenn die Handwerker im Gebäude arbeiten, kann immer was passieren. Und wenn dann die Meldeanlagen nicht funktionieren, kann das böse ausgehen.“ Seit inzwischen vier Jahren läuft der Betrieb an der Europaschule inmitten einer Baustelle. Zunächst wurden neue Gebäude errichtet, jetzt wird im Bestand umgebaut.

Für die Schule hatte die kurzfristige Entscheidung weitreichende Folgen. „Für unser Kollegium bedeutete das ein arbeitsreiches Wochenende“, so Reichert. „Denn wir mussten kurzfristig auf den Distanz­unterricht umstellen.“ Die Schüler mussten informiert werden, für die Zugänge mussten neue Passwörter eingerichtet und vergeben werden. Und das in einer Phase zu Beginn des neuen Schuljahres, wo alle froh waren, dass wieder Präsenzunterricht stattfinden kann.

Martin Reichert: „Die Nachricht erreichte uns am Freitag um 12.30 Uhr, da waren noch einige Klassen in der Schule. Als ich sie informierte, herrschte betroffenes Schweigen. Die Schüler und Schülerinnen haben im vergangenen Schuljahr gemerkt, das sie uns brauchen und wir sie. Zum Glück können wir jetzt auf viel Erfahrung zurückgreifen.“ Immerhin konnten und können die Fünfer-Klassen in der Pulverturm-Schule unterrichtet werden. „Damit kein falscher Eindruck entsteht“, so der Direktor. „Wir sind der Stadt sehr dankbar, dass hier etwas Neues entsteht. Das wird auch eine super Schule mit einer tollen Ausstattung, wenn alles fertig ist. Aber die ganze Baustellen-Situation ist über die Jahre sehr belastend.“ Drei umgebaute Klassenräume statt eines großen Lehrerzimmers, wenige Lehrer-Toiletten, die Pendelei zwischen Innenstadt und Schulzentrum – das gehe auf Dauer ans Eingemachte.