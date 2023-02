Wochenmarkt in Rheinberg Aktionstag für besondere Kinder

In jedem Jahr am 15. Februar findet der Welt-Angelman-Tag statt. Ein Tag, der das Syndrom besonders in den Mittelpunkt stellt. Bauwerke wie der Eiffelturm in Paris werden in der Angelman-Farbe Blau angestrahlt, besondere Aktionen sorgen für eine größere Bekanntheit der Erkrankung. So wird es an diesem Tag auch 2023 wieder eine tolle Aktion geben, die Fotografen sicherlich ein Lächeln ins Gesicht zaubert: die Verwaltung von Solvay Chemicals in Rheinberg wird am Mittwoch ab 17 Uhr blau angestrahlt und somit sicher zu einem beliebten Fotoobjekt. „Wir danken besonders Werkleiter Norbert Mülders und Ludwig Toth von Blue Media Light Veranstaltungstechnik, ohne die dieses Projekt nicht möglich wäre“, erzählt Carsten Kämmerer dankbar. Am Samstag, 18. Februar, werden die Kämmerers gemeinsam mit Freunden einen Informationsstand und ein Glücksrad auf dem Ossenberger Wochenmarkt aufbauen, um das Angelman-Syndrom weiter in die Öffentlichkeit zu holen. Die Händler des Wochenmarktes unterstützen die Aktion.